Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

"Мой счастливый день". У Эллиот дела хуже некуда! Но для того у нее и есть друзья, чтобы ее поддерживать. В больнице д-р Кокс и Джей Ди осматривают двух пациентов мужского пола с идентичной болезнью. Д-р Кокс решает сделать это своего рода соревнованием и увидеть, чей пациент поправится быстрее. Карле не нравится, что Перри и Джордан снова встречаются и она говорит ему, что он должен еще раз подумать. Карла решает поговорить с самой Джордан. Но во время разговора Джордан становится плохо и Карла, чувствуя себя виноватой, помогает ей.



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