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6-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.6
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Мой большой Брат". К Джей Ди приехал старший брат Дэн Дориан. Эллиот приглашает Джей Ди и Дэна на обед. Дэн пытается накачать Эллиот информацией о том, каков Джей Ди в постели. Замечая напряженность между братьями, Эллиот убеждает Джей Ди поговорить с Дэном и помириться.
Тем временем, Терк и д-р Кокс спорят, как лучше лечить пациента. Терк побеждает и оперирует пациента. Д-р Кокс и Терк спорят на 20
выживет ли пациент или нет. "

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»