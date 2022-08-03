"Мой большой Брат". К Джей Ди приехал старший брат Дэн Дориан. Эллиот приглашает Джей Ди и Дэна на обед. Дэн пытается накачать Эллиот информацией о том, каков Джей Ди в постели. Замечая напряженность между братьями, Эллиот убеждает Джей Ди поговорить с Дэном и помириться.

Тем временем, Терк и д-р Кокс спорят, как лучше лечить пациента. Терк побеждает и оперирует пациента. Д-р Кокс и Терк спорят на 20

выживет ли пациент или нет. "

