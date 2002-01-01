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Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.5
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

"Моя новая форма". Джей Ди гордо пытается противостоять Уборщику и д-ру Коксу. У Терка появляются интенсивные боли в пояснице после работы с д-ром Амато - хирургом очень низкого роста. Эллиот переспала один раз с новым красавцем хирургом - д-ром Стефано. Слухи о свидании мгновенно распространяются по больнице. Поначалу Эллиот расстроена, но позже упивается своей новой репутацией развратницы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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