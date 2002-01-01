Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

"Моя новая форма". Джей Ди гордо пытается противостоять Уборщику и д-ру Коксу. У Терка появляются интенсивные боли в пояснице после работы с д-ром Амато - хирургом очень низкого роста. Эллиот переспала один раз с новым красавцем хирургом - д-ром Стефано. Слухи о свидании мгновенно распрост�раняются по больнице. Поначалу Эллиот расстроена, но позже упивается своей новой репутацией развратницы.



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