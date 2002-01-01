Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн
2002, Scrubs. 2.20
Комедии, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
"Моя интерпретация". Муж Джейми, который лежал два года в коме, все-таки умер. Джей Ди идет на его похороны. Позже, у них с Джейми возникает близость в туалете,в похоронном бюро. Терк мечтает о сексе с Эллиот. Карла узнает это и отменяет свадьбу.
Тем временем, Джордан просит Перри помогать ей с ребенком. Он весело проводит время, няньчась с малышом. Но когда Джордан просит, чтобы он посидел ребенком снова, Перри отказывается.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХуд�ожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис