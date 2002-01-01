Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

Сюжет

"Моя интерпретация". Муж Джейми, который лежал два года в коме, все-таки умер. Джей Ди идет на его похороны. Позже, у них с Джейми возникает близость в туалете,в похоронном бюро. Терк мечтает о сексе с Эллиот. Карла узнает это и отменяет свадьбу.

Тем временем, Джордан просит Перри помогать ей с ребенком. Он весело проводит время, няньчась с малышом. Но когда Джордан просит, чтобы он посидел ребенком снова, Перри отказывается.



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