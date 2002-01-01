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Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.20
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Моя интерпретация". Муж Джейми, который лежал два года в коме, все-таки умер. Джей Ди идет на его похороны. Позже, у них с Джейми возникает близость в туалете,в похоронном бюро. Терк мечтает о сексе с Эллиот. Карла узнает это и отменяет свадьбу.
Тем временем, Джордан просит Перри помогать ей с ребенком. Он весело проводит время, няньчась с малышом. Но когда Джордан просит, чтобы он посидел ребенком снова, Перри отказывается.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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