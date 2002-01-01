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Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.1
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Мое Массовое убийство". После открытия Джордан, все стараются избегать друг друга. Но постепенно, они начинают восстанавливать свои отношения. Джей Ди назначили нового пациента- мистера Зербо, который является также главным спонсором больницы. Джей Ди провел все исследование, которые только возможно, но ему так и не удалось выяснить, что же надо лечить его пациенту. Эллиот, смущенная открытием Джордан, избегает Джей Ди любой ценой, но он, наконец, находит ее и предлагает переспать. Карла рассержена на Терка из-за того, что он не говорил ей, что доктор Кокс любил ее.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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