Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

"Мое Массовое убийство". После открытия Джордан, все стараются избегать друг друга. Но постепенно, они начинают восстанавливать свои отношения. Джей Ди назначили нового пациента- мистера Зербо, который является также главным спонсором больницы. Джей Ди провел все исследование, которые т�олько возможно, но ему так и не удалось выяснить, что же надо лечить его пациенту. Эллиот, смущенная открытием Джордан, избегает Джей Ди любой ценой, но он, наконец, находит ее и предлагает переспать. Карла рассержена на Терка из-за того, что он не говорил ей, что доктор Кокс любил ее.



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