Wink
Сериалы
Клиника
1-й сезон
24-я серия

Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Мой Последний День". Это - июнь, и молодые специалисты в одном дне от становления вполне компетентными работниками. Они взволнованы. Эллиот бунтует против того, что все считаю ее "половой тряпкой". Джордан вернулась пройти медосмотр. Нового пациента без страховки приняли, так как он нуждается удалении своего желчного пузыря. Они зовут на помощь д-р Кокса, д-р Вен и Джордан. Во время одного из регулярных супружеских посещений д-р Кокс выясняет свои отношения с Джордан.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»