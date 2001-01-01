Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

"Мой Последний День". Это - июнь, и молодые специалисты в одном дне от становления вполне компетентными работниками. Они взволнованы. Эллиот бунтует против того, что все считаю ее "половой тряпкой". Джордан вернулась пройти медосмотр. Нового пациента без страховки приняли, так как он нуждается удалении своего желчного пузыря. Они зовут на помощь д-р Кокса, д-р Вен и Джордан. Во время одного из регулярных супружеских посещений д-р Кокс выясняет свои отношения с Джордан.

