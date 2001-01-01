Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
2001, Scrubs
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
"Мой Последний День". Это - июнь, и молодые специалисты в одном дне от становления вполне компетентными работниками. Они взволнованы. Эллиот бунтует против того, что все считаю ее "половой тряпкой". Джордан вернулась пройти медосмотр. Нового пациента без страховки приняли, так как он нуждается удалении своего желчного пузыря. Они зовут на помощь д-р Кокса, д-р Вен и Джордан. Во время одного из регулярных супружеских посещений д-р Кокс выясняет свои отношения с Джордан.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис