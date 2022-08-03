"Мое Тяжелое Вмешательство". Врач должен быть готов ко всему - сердечным приступам, передозировкам наркотиков, огнестрельным ранам. Но к одной вещи нельзя подготовиться - к тому, что бывает, после того как рвутся отношения с коллегой.… Да еще и известие о смерти любимого учителя Джей Ди свалилась на голову. Кто как не друзья помогут пережить это? Терк для работы над проектом выбрал себе в напарницы Эллиот. Эллиот с головой погрузившись в это дело, совсем не замечает, что ее коллеги называют ее зубрилой.

