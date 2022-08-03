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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедия, Драма18+

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О сериале

"Мое Тяжелое Вмешательство". Врач должен быть готов ко всему - сердечным приступам, передозировкам наркотиков, огнестрельным ранам. Но к одной вещи нельзя подготовиться - к тому, что бывает, после того как рвутся отношения с коллегой.… Да еще и известие о смерти любимого учителя Джей Ди свалилась на голову. Кто как не друзья помогут пережить это? Терк для работы над проектом выбрал себе в напарницы Эллиот. Эллиот с головой погрузившись в это дело, совсем не замечает, что ее коллеги называют ее зубрилой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»