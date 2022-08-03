"Мой Стeб в Постели и что из этого вышло". После того как Джей Ди порвал со своей девушкой, он переспал с Эллиот. Они счастливы вместе…. но только неделю. Джей Ди считает, что она должна принимать его таким, каков он есть на самом деле, а Эллиот не может этого сделать. Тем временем в клинике врачи и медсестры проходят психологическое обследование. И мы узнаем о их внутреннем мире и их мечтах.

