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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедия, Драма18+

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О сериале

"Мой Стeб в Постели и что из этого вышло". После того как Джей Ди порвал со своей девушкой, он переспал с Эллиот. Они счастливы вместе…. но только неделю. Джей Ди считает, что она должна принимать его таким, каков он есть на самом деле, а Эллиот не может этого сделать. Тем временем в клинике врачи и медсестры проходят психологическое обследование. И мы узнаем о их внутреннем мире и их мечтах.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»