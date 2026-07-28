Владыка демонических зверей Клеватесс привык уничтожать любого, кто осмелится бросить ему вызов. Но однажды его жизнь меняется самым неожиданным образом: он берет под опеку осиротевшего младенца, девочку по имени Луна, которой суждено стать последней надеждой умирающего мира, а для помощи в ее воспитании возвращает к жизни девушку-воина Алисию. Герои фэнтезийного аниме «Клеватесс» волею судеб оказываются связаны, и теперь бывшим врагам предстоит отправиться в опасное путешествие, где им придется столкнуться с чудовищами и древними тайнами. Необычное трио должно решить, возможно ли спасти мир, которому, кажется, уже вынесен приговор.

