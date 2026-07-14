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Сериалы
Клеватесс
Актёры и съёмочная группа сериала «Клеватесс»

Актёры и съёмочная группа сериала «Клеватесс»

Режиссёры

Киётака Тагути

Киётака Тагути

Kiyotaka Taguchi
Режиссёр

Актёры

Юго Сэкигути

Юго Сэкигути

Yugo Sekiguchi
Актёр
Акихиро Тадзима

Акихиро Тадзима

Akihiro Tajima
Актёр
Таитэн Кусуноки

Таитэн Кусуноки

Taiten Kusunoki
Актёр
Юдзиро Какуда

Юдзиро Какуда

Yujiro Kakuda
Актёр
Аи Файруз

Аи Файруз

Ai Fairouz
Актриса

Сценаристы

Кэйго Коянаги

Кэйго Коянаги

Keigo Koyanagi
Сценарист
Юдзи Ивахара

Юдзи Ивахара

Yuji Iwahara
Сценарист

Композиторы

Нобуаки Нобусава

Нобуаки Нобусава

Nobuaki Nobusawa
Композитор