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ЧМ-2026
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Игры
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Wink
Сериалы
Клеватесс
Актёры и съёмочная группа сериала «Клеватесс»
Актёры и съёмочная группа сериала «Клеватесс»
Режиссёры
Киётака Тагути
Kiyotaka Taguchi
Режиссёр
Актёры
Юго Сэкигути
Yugo Sekiguchi
Актёр
Акихиро Тадзима
Akihiro Tajima
Актёр
Таитэн Кусуноки
Taiten Kusunoki
Актёр
Юдзиро Какуда
Yujiro Kakuda
Актёр
Аи Файруз
Ai Fairouz
Актриса
Сценаристы
Кэйго Коянаги
Keigo Koyanagi
Сценарист
Юдзи Ивахара
Yuji Iwahara
Сценарист
Композиторы
Нобуаки Нобусава
Nobuaki Nobusawa
Композитор