Клеватесс. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Клеватесс
2-й сезон
2-я серия
9.12025, Clevatess
Аниме, Фэнтези18+
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Клеватесс (сериал, 2025) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезон

О сериале

Владыка демонических зверей Клеватесс привык уничтожать любого, кто осмелится бросить ему вызов. Но однажды его жизнь меняется самым неожиданным образом: он берет под опеку осиротевшего младенца, девочку по имени Луна, которой суждено стать последней надеждой умирающего мира, а для помощи в ее воспитании возвращает к жизни девушку-воина Алисию. Герои фэнтезийного аниме «Клеватесс» волею судеб оказываются связаны, и теперь бывшим врагам предстоит отправиться в опасное путешествие, где им придется столкнуться с чудовищами и древними тайнами. Необычное трио должно решить, возможно ли спасти мир, которому, кажется, уже вынесен приговор.

Страна
Япония
Жанр
Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb