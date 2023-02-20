WinkСериалыКласс лжецов1-й сезон15-я серия
Класс лжецов (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
9.12019, Miseuteo giganje
Детектив, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+64 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 1
- 18+59 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 2
- 18+66 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 3
- 18+65 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 4
- 18+58 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 5
- 18+65 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 6
- 18+75 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 7
- 18+72 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 8
- 18+69 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 9
- 18+63 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 10
- 18+58 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 11
- 18+61 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 12
- 18+66 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 13
- 18+62 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 14
- 18+62 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 15
- 18+66 мин
Класс лжецов
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Беспринципный адвокат Ки Му-хёк с высоким процентом выигранных дел, для которого значение имеют только деньги, сталкивается со случаем убийства в школе, из-за чего его профессиональная репутация падает ниже плинтуса. Чтобы разобраться в этом запутанном деле, Му-хёк устраивается учителем в школу, где знакомится с симпатичной учительницей физкультуры.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Детектив
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb