Класс лжецов. Сезон 1. Серия 15
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Класс лжецов
1-й сезон
15-я серия

Класс лжецов (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

9.12019, Miseuteo giganje
Детектив, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Беспринципный адвокат Ки Му-хёк с высоким процентом выигранных дел, для которого значение имеют только деньги, сталкивается со случаем убийства в школе, из-за чего его профессиональная репутация падает ниже плинтуса. Чтобы разобраться в этом запутанном деле, Му-хёк устраивается учителем в школу, где знакомится с симпатичной учительницей физкультуры.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb