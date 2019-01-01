Класс лжецов. Сезон 1. Серия 12
Класс лжецов (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.12019, Miseuteo giganje
Детектив, Драма18+

Беспринципный адвокат Ки Му-хёк с высоким процентом выигранных дел, для которого значение имеют только деньги, сталкивается со случаем убийства в школе, из-за чего его профессиональная репутация падает ниже плинтуса. Чтобы разобраться в этом запутанном деле, Му-хёк устраивается учителем в школу, где знакомится с симпатичной учительницей физкультуры.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Детектив
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb