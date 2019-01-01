Класс лжецов (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Беспринципный адвокат Ки Му-хёк с высоким процентом выигранных дел, для которого значение имеют только деньги, сталкивается со случаем убийства в школе, из-за чего его профессиональная репутация падает ниже плинтуса. Чтобы разобраться в этом запутанном деле, Му-хёк устраивается учителем в школу, где знакомится с симпатичной учительницей физкультуры.





