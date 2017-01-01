Киви и Стрит (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkДетямКиви и Стрит1-й сезон3-я серия
8.32017, Kiwi og Strit
Мультсериалы0+
О сериале
Забавные пушистики Киви и Стрит живут на лесной поляне. Киви – внимательный, осторожный и желтый, а Стрит – озорной, шустрый и фиолетовый. Вместе они весело проводят время: гоняют на велосипедах, играют в футбол и хулиганят.
СтранаДания
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.4 IMDb