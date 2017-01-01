Киви и Стрит. Серия 2
Wink
Детям
Киви и Стрит
1-й сезон
2-я серия

Киви и Стрит (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.32017, Kiwi og Strit
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Забавные пушистики Киви и Стрит живут на лесной поляне. Киви – внимательный, осторожный и желтый, а Стрит – озорной, шустрый и фиолетовый. Вместе они весело проводят время: гоняют на велосипедах, играют в футбол и хулиганят.

Сериал Киви и Стрит 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Дания
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.4 IMDb