Киви и Стрит. Серия 20
Wink
Детям
Киви и Стрит
1-й сезон
20-я серия

Киви и Стрит (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

8.32017, Kiwi og Strit
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Забавные пушистики Киви и Стрит живут на лесной поляне. Киви – внимательный, осторожный и желтый, а Стрит – озорной, шустрый и фиолетовый. Вместе они весело проводят время: гоняют на велосипедах, играют в футбол и хулиганят.

Сериал Киви и Стрит 1 сезон 20 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Дания
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.4 IMDb