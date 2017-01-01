WinkДетямКиви и Стрит1-й сезон23-я серия
Киви и Стрит (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно
8.32017, Kiwi og Strit
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Киви и Стрит
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Киви и Стрит
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Сюжет
Забавные пушистики Киви и Стрит живут на лесной поляне. Киви – внимательный, осторожный и желтый, а Стрит – озорной, шустрый и фиолетовый. Вместе они весело проводят время: гоняют на велосипедах, играют в футбол и хулиганят.
Сериал Киви и Стрит 1 сезон 23 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаДания
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.4 IMDb