Хрустальная королева (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Хрустальная королева
1-й сезон
2-я серия
8.92022, Хрустальная королева. Серия 2
Спортивный, Драма18+
О сериале

Спортивная мелодрама, в которой любовные перипетии переплетаются с ледовыми интригами. Тренер Анна Королева много лет учит детей фигурному катанию, но ее мечта воспитать олимпийского чемпиона остается несбыточной. Раз за разом ученики Анны, оперившись, уходят к более именитым тренерам. Но с приходом новой подопечной Дины у Королевой появляется надежда, что ситуация изменится. Ученица очень талантлива и по-настоящему доверяет Анне. Вот только родители девочки не в восторге от Дининого увлечения фигурным катанием. Королева начинает общаться с ее отцом, чтобы убедить его в правильности выбора дочери. Внезапно Дина трактует дружбу тренера с папой как предательство и уходит от Анны. Неужели хроническое невезение Королевой фатально? Узнаете в сериале «Хрустальная королева» (2022) онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

