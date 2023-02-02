Хрустальная королева (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Спортивная мелодрама, в которой любовные перипетии переплетаются с ледовыми интригами. Тренер Анна Королева много лет учит детей фигурному катанию, но ее мечта воспитать олимпийского чемпиона остается несбыточной. Раз за разом ученики Анны, оперившись, уходят к более именитым тренерам. Но с приходом новой подопечной Дины у Королевой появляется надежда, что ситуация изменится. Ученица очень талантлива и по-настоящему доверяет Анне. Вот только родители девочки не в восторге от Дининого увлечения фигурным катанием. Королева начинает общаться с ее отцом, чтобы убедить его в правильности выбора дочери. Внезапно Дина трактует дружбу тренера с папой как предательство и уходит от Анны. Неужели хроническое невезение Королевой фатально? Узнаете в сериале «Хрустальная королева» (2022) онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
- ЕСРежиссёр
Евгений
Семенов
- АВАктриса
Александра
Виноградова
- АААктриса
Алеана
Антонюк
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- ВКАктёр
Владимир
Колганов
- АГАктриса
Анастасия
Гундарева
- Актёр
Владимир
Селезнев
- КААктёр
Кирилл
Андрусик
- АМАктриса
Анна
Маликова
- РААктёр
Руслан
Асанов
- МКАктриса
Марина
Кондратьева
- ГССценарист
Галина
Сальгарелли
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Максим
Королев
- ОЖПродюсер
Ольга
Журавлёва
- ЕПХудожница
Екатерина
Панцырева
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- ВАОператор
Виталий
Абрамов
- Композитор
Анатолий
Зубков