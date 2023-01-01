Хороший доктор (сериал, 2023) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Гениальный врач, из-за аутизма испытывающий проблемы в общении, начинает работать в хирургическом отделении крупной больницы. Запутанные медицинские дела и напряженные конфликты ждут в сериале «Хороший доктор» — смотреть онлайн китайскую адаптацию знаменитой корейской дорамы можно на нашем видеосервисе.



Команда крупной китайской больницы готовится принять на работу нового ординатора по имени Чэнь Хуэй. Юноша прослыл во врачебных кругах гением, с легкостью диагностирующим любое заболевание, однако аутизм мешает ему общаться с коллегами и пациентами, а также придерживаться общепринятых правил. Главы отделений не спешат давать согласие на прием Чэнь Хуэя, но он не раз доказывает свои удивительные таланты, так что команда больницы решает закрыть глаза на его особенности и дать молодому врачу шанс.



Какие пациенты ждут Чэнь Хуэя и сможет ли он подружиться с коллегами, вы узнаете, если будете смотреть «Хороший доктор» онлайн на Wink.

