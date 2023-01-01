Хороший доктор (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Молодой доктор Чэнь Хуэй обладает необычайной медицинской проницательностью, но из-за аутизма у него постоянно возникают конфликты и недопонимания с коллегами, пациентами и их семьями и даже с незнакомыми людьми. После многочисленных жалоб больничный комитет ставит под сомнение медицинскую квалификацию Чэня. Теперь, чтобы продолжить работу в хирургическом отделении, он должен показать себя с положительной стороны во время инспекционного периода.



Сериал Хороший доктор 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.