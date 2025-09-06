Хороший доктор (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+6сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 1
- 16+6сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 2
- 16+9сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 3
- 16+9сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 4
- 16+10сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 5
- 16+10сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 6
- 16+11сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 7
- 16+11сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 8
- 16+12сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 9
- 16+12сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 10
- 16+13сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 11
- 16+13сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 12
- 16+16сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 13
- 16+16сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 14
- 16+17сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 15
- 16+17сентября
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Молодой доктор Чэнь Хуэй обладает необычайной медицинской проницательностью, но из-за аутизма у него постоянно возникают конфликты и недопонимания с коллегами, пациентами и их семьями и даже с незнакомыми людьми. После многочисленных жалоб больничный комитет ставит под сомнение медицинскую квалификацию Чэня. Теперь, чтобы продолжить работу в хирургическом отделении, он должен показать себя с положительной стороны во время инспекционного периода.
Все сезоны сериала Хороший доктор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 IMDb