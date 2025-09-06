Хороший доктор (сериал, 2023) смотреть онлайн

Хороший доктор
2023, Fei fan yi zhe 1 сезон
Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой доктор Чэнь Хуэй обладает необычайной медицинской проницательностью, но из-за аутизма у него постоянно возникают конфликты и недопонимания с коллегами, пациентами и их семьями и даже с незнакомыми людьми. После многочисленных жалоб больничный комитет ставит под сомнение медицинскую квалификацию Чэня. Теперь, чтобы продолжить работу в хирургическом отделении, он должен показать себя с положительной стороны во время инспекционного периода.

Страна
Китай
Жанр
Драма

Рейтинг

6.8 IMDb