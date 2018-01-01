Wink
Сериалы
Хороший доктор
Актёры и съёмочная группа сериала «Хороший доктор»

Актёры и съёмочная группа сериала «Хороший доктор»

Режиссёры

Лу Чуань

Лу Чуань

Lu Chuan
Режиссёр

Актёры

Чжан Ваньи

Чжан Ваньи

Zhang Wanyi
АктёрChen Hui
Дэвид Ван

Дэвид Ван

David Wang
Актёр
Цзян Пэйяо

Цзян Пэйяо

Jiang Peiyao
Актриса
Ма Су

Ма Су

Ma Su
Актриса
Ван Чжифэй

Ван Чжифэй

Wang Zhifei
Актёр
Ян Хаоюй

Ян Хаоюй

Yang Haoyu
Актёр
Лу Сяолинь

Лу Сяолинь

Lu Xiaolin
Актриса
Лю Ясэ

Лю Ясэ

Liu Yase
Актриса
Сун Фанъюань

Сун Фанъюань

Song Fangyuan
Актриса
Чжэн Юньлун

Чжэн Юньлун

Zheng Yunlong
Актёр
Лю Сяохай

Лю Сяохай

Liu Xiaohai
Актёр

Сценаристы

Лу Чуань

Лу Чуань

Lu Chuan
Сценарист
Пак Чэ-бом

Пак Чэ-бом

Park Jae-beom
Сценарист