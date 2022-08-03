Шестой сезон юридической драмы полон новых перспектив и столкновений интересов. Перед Алисией открываются новые карьерные горизонты. Эли Голд уговаривает ее баллотироваться на пост государственного прокурора. А в это время Диана подумывает уволиться и присоединиться к команде “Флорик & Агос” в качестве полноправного партнера. Право голоса на равных с Алисией и Кэри – это ее условие. Но всех выбивает из колеи внезапный арест Кэри по обвинению, связанному с трафиком героина. Несмотря на неразбериху в конторе Диана все же принимает предложение. Алисии придется разбираться не только со своими амбициями, а еще и с тайным влечением к коллеге Финну Полмару.



