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Хорошая жена
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Хорошая жена (сериал, 2013) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

2013, The Good Wife
Драмы18+

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Сюжет

Лучшая юридическая драма современности, главная героиня которой благодаря измене мужа и публичному унижению построила головокружительную карьеру. Алисия Флоррик – примерная жена с юридическим образованием и двумя детьми, бросившая карьеру ради мужа, генерального прокурора штата Иллинойс. Когда благоверный оказывается в центре сексуального скандала, а потом в тюрьме с обвинениями в коррупции, все заботы и проблемы ложатся на плечи Алисии...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая жена»