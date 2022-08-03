Wink
Сериалы
Хорошая жена
2-й сезон
9-я серия

Хорошая жена (сериал, 2010) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2010, The Good Wife
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лучшая юридическая драма современности, главная героиня которой благодаря измене мужа и публичному унижению построила головокружительную карьеру. Алисия Флоррик – примерная жена с юридическим образованием и двумя детьми, бросившая карьеру ради мужа, генерального прокурора штата Иллинойс. Когда благоверный оказывается в центре сексуального скандала, а потом в тюрьме с обвинениями в коррупции, все заботы и проблемы ложатся на плечи Алисии...

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая жена»