Холостяки (сериал, 2004) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Друзья Гоша, Толя, Дмитрий и Олег — образцово-показательные бабники. Женщины для них — мера амбиций мужской состоятельности и веры в себя. Хотя и настоящая страсть, и истинное чувство им не чужды. В череде бесконечных романов они могут по-настоящему влюбиться. Правда, объекты их чувств порой оказываются практически недосягаемы.



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