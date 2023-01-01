Холостяки
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Холостяки

Холостяки (сериал, 2004) смотреть онлайн

8.92004, Холостяки 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Друзья Гоша, Толя, Дмитрий и Олег — образцово-показательные бабники. Женщины для них — мера амбиций мужской состоятельности и веры в себя. Хотя и настоящая страсть, и истинное чувство им не чужды. В череде бесконечных романов они могут по-настоящему влюбиться. Правда, объекты их чувств порой оказываются практически недосягаемы.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb