Холостяки. Сезон 1. Серия 11
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Холостяки
1-й сезон
11-я серия

Холостяки (сериал, 2004) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.72004, Холостяки. Сезон 1. Серия 11
Мелодрама, Комедия16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Друзья Гоша, Толя, Дмитрий и Олег — образцово-показательные бабники. Женщины для них — мера амбиций мужской состоятельности и веры в себя. Хотя и настоящая страсть, и истинное чувство им не чужды. В череде бесконечных романов они могут по-настоящему влюбиться. Правда, объекты их чувств порой оказываются практически недосягаемы.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb