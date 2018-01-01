Кеплер теряет контроль. Серия 4
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Кеплер теряет контроль (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, Kepler(s)
Триллеры, Детективы18+

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Сюжет

Кеплер — полицейский с редким психическим расстройством. Его разум — тюрьма для ещe трeх таинственных личностей, и контролировать их всe сложнее. После провала операции Кеплер переводится в другой участок и начинает новую жизнь. Он старается избегать рецидивов, но жестокое убийство меняет всe.

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Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кеплер теряет контроль»

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