Кеплер теряет контроль. Серия 1
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Кеплер теряет контроль (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Kepler(s)
Триллер, Детектив18+

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О сериале

Кеплер — полицейский с редким психическим расстройством. Его разум — тюрьма для ещe трeх таинственных личностей, и контролировать их всe сложнее. После провала операции Кеплер переводится в другой участок и начинает новую жизнь. Он старается избегать рецидивов, но жестокое убийство меняет всe.

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Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кеплер теряет контроль»