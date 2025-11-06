Казанова. Сезон 1. Серия 1
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Казанова
1-й сезон
1-я серия
8.32005, Casanova
Мелодрама, Исторический18+
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Казанова (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодая девушка, работающая в замке, узнает, что господина, явно благородного происхождения, работающем в замке библиотекарем, зовут Джакомо Казанова. Она решает выведать, правда ли всё то, что ей довелось о нем услышать. Старик, обрадованный неожиданному собеседнику рассказывает девушке историю своей жизни, полную приключений, великолепных интриг, взлётов и падений...

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb