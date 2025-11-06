Казанова (сериал, 2005) смотреть онлайн

Казанова
8.52005, Casanova 1 сезон
Мелодрама, Драма16+
О сериале

Молодая девушка, работающая в замке, узнает, что господина, явно благородного происхождения, работающем в замке библиотекарем, зовут Джакомо Казанова. Она решает выведать, правда ли всё то, что ей довелось о нем услышать. Старик, обрадованный неожиданному собеседнику рассказывает девушке историю своей жизни, полную приключений, великолепных интриг, взлётов и падений...

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb