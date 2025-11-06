Казанова (сериал, 2005) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Молодая девушка, работающая в замке, узнает, что господина, явно благородного происхождения, работающем в замке библиотекарем, зовут Джакомо Казанова. Она решает выведать, правда ли всё то, что ей довелось о нем услышать. Старик, обрадованный неожиданному собеседнику рассказывает девушке историю своей жизни, полную приключений, великолепных интриг, взлётов и падений...
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Исторический, Драма, Мелодрама
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
