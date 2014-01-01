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Касл
7-й сезон
1-я серия

Касл (сериал, 2014) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

2014, Castle
Драма12+

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О сериале

Новый сезон начинается ровно в тот момент, когда закончился предыдущий. Беккет у объятого пламенем автомобиля любимого человека. Подбегают Райан и Эспозито, мать и дочь Ричарда. Они были всего в нескольких минутах от торжества

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл»