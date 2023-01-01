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Касл (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Castle 8 сезонов
Драмы, Криминал12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Знакомьтесь, Ричард Касл — успешный писатель детективного жанра, который в последней книге убил своего главного героя. В городе появляется подражатель, совершающий преступления, с точностью копируя способы, которыми Касл убивал в своих произведениях.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл»

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