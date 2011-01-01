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Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 22 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 22
Драмы, Зарубежные12+

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Сюжет

Когда Касл и Беккет расследуют убийство человека со следами человеческих укусов на теле, дикие теории Касла начинают свой полeт.Однако единственный свидетель утверждает, что произошло нападение зомби. Поскольку доказательства, указывающие на неживого противника, накапливаются, — команда погружается в субкультуру зомби Нью-Йорка, чтобы найти убийцу.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»

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