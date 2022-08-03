Касл HD (сериал, 2011) смотреть онлайн

Знакомьтесь, Ричард Касл — успешный писатель детективного жанра, который в последней книге убил своего главного героя. Но кажется, что одному из почитателей его таланта книги понравились слегка чересчур — в городе появляется подражатель, совершающий преступления, с убийственной точностью копируя способы, которыми Касл убивал в своих произведениях. И вот наш изнывающий от скуки писатель был вызван в отдел убийств Нью-йоркской полиции, чтобы помочь найти убийцу.

