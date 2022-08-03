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Касл HD

Касл HD (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Castle HD 1 сезон
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Знакомьтесь, Ричард Касл — успешный писатель детективного жанра, который в последней книге убил своего главного героя. Но кажется, что одному из почитателей его таланта книги понравились слегка чересчур — в городе появляется подражатель, совершающий преступления, с убийственной точностью копируя способы, которыми Касл убивал в своих произведениях. И вот наш изнывающий от скуки писатель был вызван в отдел убийств Нью-йоркской полиции, чтобы помочь найти убийцу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»