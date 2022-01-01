Кардинал теней (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

В современной Японии обычный школьник мечтает стать героем и спасать всех, оставаясь в тени, но попадает под г�рузовик и умирает. После чего он рождается в новом мире под именем Сид Кагэно, где обнаруживает, что в мире есть магия, которая бы помогла бы ему осуществить свою мечту из предыдущей жизни.



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