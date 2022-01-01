WinkСериалыКардинал теней2-й сезон3-я серия
9.12022, The Eminence in Shadow
Аниме, Мультфильмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Кардинал теней (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 1
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 2
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 3
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 4
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 5
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 6
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 7
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 8
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 9
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 10
- 18+26 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 11
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 2 Серия 12
Сюжет
В современной Японии обычный школьник мечтает стать героем и спасать всех, оставаясь в тени, но попадает под г�рузовик и умирает. После чего он рождается в новом мире под именем Сид Кагэно, где обнаруживает, что в мире есть магия, которая бы помогла бы ему осуществить свою мечту из предыдущей жизни.
Сериал Кардинал теней 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Приключения, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb