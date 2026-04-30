2022, Jiao nang ji hua
Мультсериалы, Фантастика18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Капсулы (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 18+13 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 1
- 18+16 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 2
- 18+17 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 3
- 18+7 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 4
- 18+24 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 5
- 18+13 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 6
- 18+23 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 7
- 18+27 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 8
- 18+12 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 9
- 18+13 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 10
- 18+15 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 11
- 18+13 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 12
- 18+11 мин
Капсулы
Сезон 2 Серия 13
О сериале
Фантастические истории, исследующие семь капсул эмоций — радость, гнев, печаль, тревогу, скорбь, страх и испуг.
СтранаКитай
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Мультсериалы
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb