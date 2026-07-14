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Капсулы
Актёры и съёмочная группа сериала «Капсулы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Капсулы»

Актёры

Сунь Лулу

Сунь Лулу

Sun Lulu
АктёрLittle Patrolman
Ли Синь

Ли Синь

Li Xin
АктёрGao Chong

Монтажёры

Эдмунд Ео

Эдмунд Ео

Edmund Yeo
Монтажёр

Композиторы

Лорен Перез

Лорен Перез

Laurent Perez Del Mar
Композитор