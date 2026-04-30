Капсулы. Сезон 2. Серия 11
Wink
Сериалы
Капсулы
2-й сезон
11-я серия
2022, Jiao nang ji hua
Мультсериалы, Фантастика18+
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Капсулы (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Фантастические истории, исследующие семь капсул эмоций — радость, гнев, печаль, тревогу, скорбь, страх и испуг.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Мультсериалы
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb