Канцелярская крыса. Большой передел (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2019, Канцелярская крыса. Большой передел. Сезон 1. Серия 9
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 8
- 18+51 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 11
- 18+51 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 12
- 18+51 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 13
- 18+51 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 14
- 18+50 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 15
- 18+50 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 16
- 18+51 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 17
- 18+49 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 18
- 18+51 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 19
- 18+49 мин
Канцелярская крыса. Большой передел
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Вершинин возвращается к работе после ранения и становится начальником полиции в Портовом. Едва он выходит из больницы, как в городе происходит покушение на Юру Никитина и Глеба Борисова. Вершинину нужно собрать новую команду из надёжных людей, ведь на одного Губина, пусть и ступившего на путь исправления, положиться до конца он не может. Первым напарником Вершинина становится младший лейтенант Стас Комаров, 26-летний выпускник академии МВД, а вторым – упрямая идеалистка Мария Давыдова.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb