Канцелярская крыса. Большой передел. Сезон 1. Серия 14
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Канцелярская крыса. Большой передел
1-й сезон
14-я серия

Канцелярская крыса. Большой передел (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

2019, Канцелярская крыса. Большой передел. Сезон 1. Серия 14
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вершинин возвращается к работе после ранения и становится начальником полиции в Портовом. Едва он выходит из больницы, как в городе происходит покушение на Юру Никитина и Глеба Борисова. Вершинину нужно собрать новую команду из надёжных людей, ведь на одного Губина, пусть и ступившего на путь исправления, положиться до конца он не может. Первым напарником Вершинина становится младший лейтенант Стас Комаров, 26-летний выпускник академии МВД, а вторым – упрямая идеалистка Мария Давыдова.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb