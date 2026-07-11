Вершинин возвращается к работе после ранения и становится начальником полиции в Портовом. Едва он выходит из больницы, как в городе происходит покушение на Юру Никитина и Глеба Борисова. Вершинину нужно собрать новую команду из надёжных людей, ведь на одного Губина, пусть и ступившего на путь исправления, положиться до конца он не может. Первым напарником Вершинина становится младший лейтенант Стас Комаров, 26-летний выпускник академии МВД, а вторым – упрямая идеалистка Мария Давыдова.

