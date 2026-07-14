Канан до чертиков проста. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Канан до чертиков проста
1-й сезон
2-я серия
8.82026, Kanan-sama wa Akumade Choroi
Аниме, Мультсериалы18+

Канан до чертиков проста (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Канан, дочь Великого Демона, отправляется в мир людей в поисках редкого деликатеса: чистой человеческой души. Проникнув в школу под видом старшеклассницы, она становится главой комитета дисциплины и приступает к выращиванию чистых молодых душ. Однажды она замечает старшеклассника Ёдзи Кёги, душа которого максимально аппетитная, и сообщает парню, что хочет съесть его прямо сейчас. Однако Ёдзи воспринимает слова демоницы как попытку завязать отношения и влюбляется в неё без памяти. Канан шокирована, ведь у неё совсем нет опыта в любви.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.6 КиноПоиск