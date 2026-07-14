Канан, дочь Великого Демона, отправляется в мир людей в поисках редкого деликатеса: чистой человеческой души. Проникнув в школу под видом старшеклассницы, она становится главой комитета дисциплины и приступает к выращиванию чистых молодых душ. Однажды она замечает старшеклассника Ёдзи Кёги, душа которого максимально аппетитная, и сообщает парню, что хочет съесть его прямо сейчас. Однако Ёдзи воспринимает слова демоницы как попытку завязать отношения и влюбляется в неё без памяти. Канан шокирована, ведь у неё совсем нет опыта в любви.

