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Канан до чертиков проста
Актёры и съёмочная группа сериала «Канан до чертиков проста»

Актёры и съёмочная группа сериала «Канан до чертиков проста»

Режиссёры

Ясуси Муроя

Ясуси Муроя

Yasushi Muroya
Режиссёр

Актёры

Аои Кога

Аои Кога

Aoi Koga
АктрисаKanan Takakiyo
Сэйитиро Ямасита

Сэйитиро Ямасита

Seiichiro Yamashita
АктёрYoji Kyogi
Маки Кавасэ

Маки Кавасэ

Maki Kawase
АктрисаAmi
Саюми Судзусиро

Саюми Судзусиро

Sayumi Suzushiro
АктрисаJeanne
Ёсино Нандзё

Ёсино Нандзё

Yoshino Nanjo
АктрисаLilim Zebul
Аяка Нанасэ

Аяка Нанасэ

Ayaka Nanase
АктрисаNadeshiko Masurao
Такая Курода

Такая Курода

Takaya Kuroda
АктёрBeelzebub
Ю Кобаяси

Ю Кобаяси

Yu Kobayashi
АктрисаRyouko Reizen
Аяна Такэтацу

Аяна Такэтацу

Ayana Taketatsu
АктрисаYui Rorikawa
Юи Огура

Юи Огура

Yui Ogura
АктрисаYuriko Yurino

Сценаристы

Ринтаро Икэда

Ринтаро Икэда

Rintarou Ikeda
Сценарист

Монтажёры

Масато Ёситакэ

Масато Ёситакэ

Masato Yoshitake
Монтажёр

Операторы

Сигэки Асакава

Сигэки Асакава

Shigeki Asakawa
Оператор

Композиторы

Сюхэй Муцуки

Сюхэй Муцуки

Shuhei Mutsuki
Композитор