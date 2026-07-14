8.82026, Kanan-sama wa Akumade Choroi
Аниме, Мультсериалы18+
Канан до чертиков проста (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+23 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+23 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+22 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Канан до чертиков проста
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Канан, дочь Великого Демона, отправляется в мир людей в поисках редкого деликатеса: чистой человеческой души. Проникнув в школу под видом старшеклассницы, она становится главой комитета дисциплины и приступает к выращиванию чистых молодых душ. Однажды она замечает старшеклассника Ёдзи Кёги, душа которого максимально аппетитная, и сообщает парню, что хочет съесть его прямо сейчас. Однако Ёдзи воспринимает слова демоницы как попытку завязать отношения и влюбляется в неё без памяти. Канан шокирована, ведь у неё совсем нет опыта в любви.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
- ЯМРежиссёр
Ясуси
Муроя
- АКАктриса
Аои
Кога
- СЯАктёр
Сэйитиро
Ямасита
- МКАктриса
Маки
Кавасэ
- ССАктриса
Саюми
Судзусиро
- ЁНАктриса
Ёсино
Нандзё
- АНАктриса
Аяка
Нанасэ
- ТКАктёр
Такая
Курода
- ЮКАктриса
Ю
Кобаяси
- АТАктриса
Аяна
Такэтацу
- ЮОАктриса
Юи
Огура
- РИСценарист
Ринтаро
Икэда
- МЁМонтажёр
Масато
Ёситакэ
- САОператор
Сигэки
Асакава
- СМКомпозитор
Сюхэй
Муцуки