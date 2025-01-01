Как вернуть бывшего (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Женщина устраивается редактором в модное СМИ, однако его совладельцем оказывается мужчина, в которого она была влюблена много лет назад. «Как вернуть бывшего» — сериал о любви, которая сильнее всех препятствий.
Для Полины, нового редактора известного столичного журнала, первое же посещение офиса начинается с неожиданной встречи. Женщина оказывается лицом к лицу с Михаилом, бывшим молодым человеком, с которым они не виделись больше 13 лет после драматичного расставания. С тех пор Михаил стал одним из учредителей журнала и женился на Юле, которая работает здесь главным редактором. Он еще не знает, что Полина воспитывает его дочь, а в расставании с ней ему надо винить собственную мать. Однако Юля, увидев, что чувства между бывшими любовниками еще не угасли, пойдет на крайние меры, чтобы не допустить их воссоединения.
К чему это приведет, расскажет мелодрама «Как вернуть бывшего». Сериал 2024 года смотреть онлайн вы сможете на Wink.
Сериал Как вернуть бывшего 1 сезон 3 серия
- МЛРежиссёр
Марина
Любакова
- Актриса
Кристина
Казинская
- ЯИАктёр
Ян
Ильвес
- КААктриса
Кристина
Айвазовская
- МБАктриса
Мария
Бокова
- АПАктёр
Артур
Петров
- ЕКАктёр
Евгений
Касьяненко
- НААктриса
Нина
Андронаки
- АКАктриса
Алиса
Конашенкова
- ЕЛАктриса
Елена
Лычагина
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ЕАПродюсер
Елена
Афанасьева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МВПродюсер
Михаил
Володин
- ЕЛПродюсер
Евгений
Лысенков
- ВВОператор
Владимир
Володин
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков