Как вернуть бывшего (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Женщина устраивается редактором в модное СМИ, однако его совладельцем оказывается мужчина, в которого она была влюблена много лет назад. «Как вернуть бывшего» — сериал о любви, которая сильнее всех препятствий.



Для Полины, нового редактора известного столичного журнала, первое же посещение офиса начинается с неожиданной встречи. Женщина оказывается лицом к лицу с Михаилом, бывшим молодым человеком, с которым они не виделись больше 13 лет после драматичного расставания. С тех пор Михаил стал одним из учредителей журнала и женился на Юле, которая работает здесь главным редактором. Он еще не знает, что Полина воспитывает его дочь, а в расставании с ней ему надо винить собственную мать. Однако Юля, увидев, что чувства между бывшими любовниками еще не угасли, пойдет на крайние меры, чтобы не допустить их воссоединения.



К чему это приведет, расскажет мелодрама «Как вернуть бывшего». Сериал 2024 года смотреть онлайн вы сможете на Wink.



