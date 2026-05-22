Хаос, вызванный выводом американских войск из Афганистана и стремительным захватом власти талибами, объединяет судьбы самых разных людей. Сериал «Кабул» — остросюжетная драма по реальным событиям, в создании которой приняли участие сразу 11 европейских стран.



Август 2021 года. США стремительно выводит вооруженные силы с территории Афганистана, а войска Талибана начинают наступать на столицу. Прокурор Захара, которая за свою карьеру поспособствовала обвинительным приговорам для множества талибов, становится одной из главных целей вооруженного движения. Ее муж настаивает, что пришла пора покидать страну, однако взрослые дети не готовы на этот шаг. В это время Жиль, глава службы безопасности французского посольства, организовывает эвакуацию людей, оказавшихся под его крышей. А итальянский консул по имени Джованни, недавно назначенный на эту должность, помогает группе афганцев добраться до самолетов и пытается воссоединить потерявшегося ребенка с матерью.



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